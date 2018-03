Caos no West Ham: Invasão de campo leva capitão de equipa a agredir adepto (com vídeos)

A situação do West Ham torna-se mais complicada a cada semana. A equipa segue na luta pela manutenção no campeonato inglês, tendo somado, este sábado, a terceira derrota consecutiva.

À parte dos resultados desportivos, o clube vive momentos de alta tensão entre a massa adepta, os jogadores e a direção.

No encontro deste sábado – que terminou com a derrota frente ao Burnley, por 3-0 – o Estádio Olímpico de Londres viveu momentos lamentáveis e de caos.

Logo após o primeiro golo, um adepto invadiu o relvado e acabou ‘agredido’ pelo capitão de equipa Mark Noble, que o tentou expulsar do relvado. O jogador teve de ser travado pelos colegas e o árbitro do encontro, Lee Mason.

No entanto, esta seria a motivação necessária para surgirem mais protestos da bancada… e do relvado. Assim que sofreram o segundo golo, os adeptos entoaram cânticos a pedir o despedimento da direção – que foi forçada a abandonar o estádio.

Em mais um protesto, um outro adepto invadiu o relvado, pegou na bandeirola de canto e caminhou até ao centro do terreno, onde segurou a bandeira com as cores do clube bem alto.