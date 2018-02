EUA Cão baleado três vezes ao proteger dono adolescente de assaltantes Por

Um pastor alemão foi alvejado três vezes quando tentava proteger o seu dono de alguém que estaria a tentar assaltar a sua casa. O animal espera agora por uma cirurgia que lhe salve a vida.

Um jovem de 16 anos viu o seu fiel amigo, Rex, ser baleado três vezes quando tentava travar um assalto ma sua residência, em Iowa, nos Estados Unidos.

Perante a situação de um assalto evidente, o jovem escondeu-se dentro de um armário enquanto Rex tentava controlar alguém que estaria a tentar entrar em casa.

Durante a luta do animal com o alegado grupo, o jovem entrou em contacto com os serviços de emergência, a quem relatava a situação. A dada altura, a narrativa foi interrompida pelo som de vidros partidos e disparos, que também silenciaram Rex.

De acordo com a Q13 Fox, assim que chegaram ao local, as autoridades encontraram o jovem em segurança e o cão aparentemente alvejado.

Encaminhado para o veterinário – onde ainda se encontra – verificou-se que Rex foi alvejado na perna, no joelho e no pescoço.

A família já pagou cerca de 2000 dólares (mais de 1600 euros) para os tratamentos mais urgentes, mas são ainda necessários mais 8000 dólares (perto de 6500 euros) para uma cirurgia que permita remover a bala ainda alojada no pescoço.

Nesse sentido, foi criada uma campanha de angariação para salvar este ‘herói’, sendo que o valor conseguido já ultrapassa em três vezes o necessário.

