Candidato da oposição vence eleições Presidenciais na Serra Leoa

A comissão eleitoral da Serra Leoa proclamou o principal candidato presidencial oposicionista, Julius Maada Bio, como o novo Presidente do país.

O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Mohamed N’Fah Alie Conteh, disse na quarta-feira que Bio ganhou a segunda volta das eleições presidenciais, realizada em 31 de março, com 51,81% dos votos validamente expressos.

O antigo líder militar, que era o candidato do Partido do Povo da Serra Leoa, derrotou o candidato do partido governante, Samura Kamara, que recebeu 48,19% dos votos.

As tensões nesta nação de sete milhões de habitantes aumentaram depois de nem o candidato do governante Partido do Congresso de Todas as Pessoas, nem o do Partido do Povo, ter vencido à primeira volta, cuja votação decorreu em 07 de março.

O Partido do Povo não ocupa a presidência desde 2007.

Esta foi a segunda vez que Bio se candidatou a presidente, depois de ter perdido em 2012.

