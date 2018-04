Internacional Candice Swanpoel nua ao sexto mês de gravidez Por

A supermodelo Candice Swanpoel publicou nas redes uma foto em que surge completamente nua, exibindo a barriga de grávida, quando está no sexto mês de gestação.

O segundo filho da estrela da Victoria’s Secret deve nascer no verão.

Candice Swanpoel tem divulgado poucas imagens a mostrar a barriga desde que anunciou a gravidez, pelo que a foto agora partilhada surpreendeu os seguidores.

A famosa não demorou a despertar a inveja de algumas mulheres, como uma que comentou: “Também estou no sexto mês de gravidez, mas com o quádruplo do tamanho”.

As diferenças são ainda mais notórias quando se compara a foto mais recente com o vídeo do lançamento de um telemóvel, filmado antes de ser conhecida a gravidez, mas só divulgado em março. Veja.





