Cancro detetado precocemente com análise ao sangue inovadora

A investigação em saúde desenvolveu avanços numa análise inovadora ao sangue que poderá permitir que se detetem oito tipo de cancro em fase precoce. Uma equipa da Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, em Maryland, EUA, tem vindo a testar o CancerSEEK que poderá combater várias formas de cancro – sobretudo numa fase em que estes não revelam sintomas.

Os investigadores estão já a fazer testes em mais de 10 mil pessoas e acreditam que, em breve, podem ter no mercado esta solução que poderá ajudar a evitar muitas mortes em consequência da doença cancerígena

De acordo com a revista Science, basicamente, dizem os investigadores, este método permite fazer uma biópsia líquida que permite ver o material genético do cancro de uma forma não invasiva.

Ao entrar na corrente sanguínea, conseguem ter acesso às proteínas e às mutações genéticas que são libertadas.

“Esta área da deteção precoce é muito importante e estes resultados são muito excitantes (…) Penso que isto pode vir a ter um enorme impacto na taxa de mortalidade por cancro”, explica Cristian Tomasetti, que faz parte da equipa de investigação, citado pela BBC.

E acrescenta: “Estamos a ver, pela primeira vez, um potencial de teste sanguíneo que pode detetar vários tipos de cancros maus que, até agora, só eram diagnosticados muito tarde, quando surgiam os primeiros sintomas.”

Este investigador revela ainda que com esta nova forma que está em fase de teste, convém recordar, há “uma diferença da noite para o dia” no que toca à descoberta do cancro.

O CancerSEEK tem integrado investigadores norte-americanos, britânicos e australianos e o preço desta nova forma de deteção de cancro poderá rondar os 800 euros (cada análise).

Ao jornal The Guardian, Peter Gibbs, que integra o Instituto Walter e Eliza, em Melbourne, na Austrália, e que também faz parte da equipa de investigação, revela que o custo do CancerSEEK poderá ultrapassar os 800 euros.

“Suspeito que ronda os mil dólares ou algo assim, mas tal como acontece com a maioria das tecnologias, as coisas vão ficando mais baratas ao longo do tempo, pelo que temos esperanças de que [o preço] baixe para poucas centenas de dólares”, explicou Peter Gibbs.

