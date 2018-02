Canadá pretende voltar ao ‘Mundial’ de ralis

Quem tiver menos de 45 anos certamente que não se recorda do Critério do Québec, quando o Canadá tinha uma prova inscrita no Campeonato do Mundo FIA de Ralis.

Os tempos longínquos – a última edição foi em 1979, ganha por Bjorn Waldegaard (foto) – em que a competição mundial de ralis ia à América do Norte quase caíram no esquecimento, uma vez que o Rali Olympus (Estados Unidos) se disputou em 1988. E dizemos quase porque agora o Canadá é falado como possível paragem para receber uma prova do WRC nos próximos cinco anos. O Rally Promoter Association do Canadá está a estudar, juntamente com a federação de desporto automóvel daquele país, uma candidatura ao ‘Mundial’ de ralis.

Keith Morison, da Rally Promoter Association of Canada, afirmou ao site oficial do WRC que enquanto estuda o pojeto e percebe todas as implicações do evento não vai adiantar muitos detalhes sobre ele, e diz que o próximo ano vão ser contactados uma série de parceiros potenciais.