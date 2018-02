Motores Campeonato de TT arranca com a Baja do Pinhal em março Por

A forma como a nova Direção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting aborda o Todo-o-terreno foi bem patente na apresentação oficial do campeonato nacional.

O presidente da FPAK, Ni Amorim, foi assertivo quanto aquilo que a entidade federativa pretende da competição no nosso país, que já viveu tempos de maior ‘fartura’ do que os que vive atualmente. No entanto, o facto do campeonato ter um patrocinador, AFN, sediada em Oliveira de Azeméis e que motivou a localização desta apresentação, promete melhores dias.

Pela parte da FPAK há toda a disponibilidade para ouvir os clubes e arranjar formas de tornar o CPTT mais interessante. Para já há um calendário de provas que arranca a 16 e 17 de março com a realização da Baja do Pinhal em Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, seguindo-se a Baja de Loulé a 7 e 8 de abril e a 25 de maio Reguengos de Monsaraz.

A norte destaca-se o regresso do Gondomar Automóvel Sport com a Baja TT Gondomar-Rota da Filigrana, que se vai disputar a 16 e 17 de junho, seguindo-se a Baja de Idanha-a-Nova a 7 e 8 de setembro, antes da prova ‘rainha’, a Baja Portalegre 500, que encerra a temporada entre 25 e 27 de outubro.