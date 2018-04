Desporto “Campeões europeus têm de fazer o onze à volta de um jogador da II Liga”, avisa analista britânico Por

Martin Laurence defende que a Seleção Nacional, campeã da Europa em título, tem de ir ao Mundial com ‘um jogador da II Liga e mais dez’. Com Danilo ausente e William em dificuldades, Rúben Neves é “indispensável” a Fernando Santos, refere o analista do Who Scored.

“Vamos começar com uma frase que nunca pensei escrever”, admitiu: “Os campeões europeus têm de formar a equipa à volta de uma estrela do Championship”, a segunda liga inglesa.

Essa estrela é Rúben Neves, a sensação do já promovido Wolverhampton.

“É óbvio que o jogador mais importante de Portugal na Rússia vai ser Cristiano Ronaldo, mas a turma de Fernando Santos não pode depender em demasia numa estrela já em fase descendente”, alertou.

Para Martin Laurence, “os vencedores do Euro’2016 vão para o Mundial sem terem uma ideia de qual é o onze mais forte e com um grave dilema no meio-campo”.

Danilo Pereira está lesionado e William Carvalho “teve uma época marcada por problemas físicos”, pelo que o analista britânico não tem dúvidas: Portugal é ‘Rúben Neves e mais dez’. Ou mais nove, pois já citou Cristiano Ronaldo.

“Apesar das poucas internacionalizações, tem de ser considerado o homem que vai mexer os cordelinhos no meio-campo”, insistiu o especialista do Who Scored.

“Foi determinante para a equipa [Wolverhampton] ao longo de toda a campanha, o que é muito mais do que se pode dizer dos concorrentes a um lugar nos convocados de Portugal”.

“A qualidade de passe acrescenta outra dimensão ao meio-campo de [Fernando] Santos. O jovem de 21 anos acerta 8,5 passes longos por jogo e, com laterais ofensivos, Santos deve considerar ler o manual de instruções de Nuno [Espírito Santo, treinador do Wolverhampton] para tirar o melhor de Neves, pondo-o a variar os flancos para desequilibrar as defensivas contrárias”, salientou Martin Laurence.

O analista não tem dúvidas: Rúben Neves tem tudo para ser titular da Seleção Nacional, com ou sem William, pois “André Gomes, João Mário e Adrien Silva pouco jogaram, em comparação, e João Moutinho fez uma época discreta”.

