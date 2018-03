Motores Campeões de Coimbra emocionados em homenagem do CAC Por

Tal como fora anunciado previamente o Clube Automóvel do Centro (CAC) prestou tributo a Filipe Albuquerque, Pedro Rosário e Ludgero Santos, pilotos de Coimbra que receberam a devida ‘Homenagem aos Campeões’.

O Fórum Coimbra foi o local escolhido para iniciar o programa delineado pelo CAC, onde Albuquerque, vencedor das recentes 24 Horas de Daytona, Pedro Rosário, campeão nacional de Kartcross, e Ludgero Santos, campeão nacional de Super Buggy, puderam conviver com os fãs e assinar autógrafos.

Seguiu-se a homenagem nas instalações do Clube Automóvel do Centro, com a presença de destacadas figuras do automobilismo, onde os campeões da terra mostraram troféus e foram devidamente homenageados. Sendo esta ‘Homenagem aos Campeões’ de Coimbra concluída com um jantar participativo no Tertúlia D’Eventos.

Na altura Pedro Rosário mostrou a sua gratidão pela homenagem, que na sua opinião mostra de que é feita a cidade de Coimbra: “Ao fim de oito títulos nacionais de kartcross – sete consecutivos –, é com muito orgulho que o repartimos com os conimbricenses, e por isso estamos muito gratos ao Clube Automóvel do Centro por este reconhecimento”.

Ludgero Santos classificou a iniciativa como “extraordinária”, enaltecendo o CAC “por reconhecer os pilotos de Coimbra”, mostrando-se agradado por poder partilhar os seus feitos com o público.

Já Filipe Albuquerque, habituado a grandes receções, como a que teve no Aeroporto de Lisboa quando regressou do seu triunfo em Daytona, sublinhou uma homenagem que é especial por ser a da sua terra-natal: “Este é o Carinho de Coimbra que me viu crescer, que me vê a ganhar corridas e que está cá sempre para me apoiar. É espetacular sentir este carinho”.