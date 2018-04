Motores Campeão leva a melhor na IndyCar em Phoenix Por

A primeira prova da IndyCar Series em pistas ovais foi bem mais interessante do que se podia esperar.

Numa Speedway como a de Phoenix, onde normalmente é muito complicado ultrapassar, a degradação dos pneus e a estratégias de paragens nas boxes acabaram por ser determinantes. E depois de um domínio inicial do vencedor de St.Petersburg, Sebastien Bourdais, os protagonistas dos momentos decisivos desta segunda corrida da época foram outros.

Ao prescindirem de parar nos últimos ‘pit-stops’, Robert Wickens, James Hinchcliffe e Alexander Rossi arriscaram bastante, e Josef Neugarden provou-o ao ultrapassar o antigo vencedor de Indianápolis e Hinchcliffe com incrível facilidade. Wickens foi mais complicado, mas mesmo assim o americano da Penske levou a melhor, levando a crer que com um pouco mais de sorte o ex-piloto da Mercedes no DTM poderia ter sido bem sucedido no deserto do Arizona.

Mas uma olhada ao resumo da corrida ajuda a perceber o que se passou.