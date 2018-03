Motores Campeão do Mundo quer lutar pelo título no WTCR Por

Depois de ter conquistado o título mundial de carros de turismo com a Volvo, Thed Bjork aderiu à equipa de Yvan Muller, pela qual vai disputar a nova Taça do Mundo da disciplina (WTCR).

O piloto sueco testou pela primeira vez a sério o Hyundai i30 N TCR da Yvan Muller Racing em Barcelona, e por isso o mas importante foi voltar às sensações de um carro de competição após um longo período de defeso: “No inverno estive completamente fora das corridas, e este foi o meu primeiro teste. Não procurei fazer uma boa volta, apenas me preparei para Marraquexe. Senti-me bem, por isso estou ansioso por Marrocos”.

Não obstante ter ‘tirado a ferrugem’ no Circuito da Catalunha, o Campeão do Mundo vai para a primeira prova da temporada com grandes expetativas: “Preparamos tudo no carro e espero poder lutar pelas primeiras posições. Mas temos carros novos e novos regulamentos, por isso é difícil fazer previsões. Como piloto de corrida procuro sempre ser o mais rápido, por isso vamos tentar fazer isso e ver onde terminamos”.

Os TCR têm diferenças para os carros do WTCC, e Bjork notou bem a diferença para o seu Volvo S60 de 2017 para o novo Hyundai i30 N: “Os carros TC1 são bastante evoluídos comparados com estes carros, mas os TCR são divertidos de guiar. A situação para mim é completamente diferente, porque agora estou numa equipa privada na Yvan Muller Racing, e não temos qualquer peso na construção do carro. Por isso para mim é como recuar 10 anos”.