Motores Campeão do Desafio Mazda regressou às vitórias

Pedro Dias da Silva voltou às grandes exibições ao terminar a Baja TT de Loulé na sexta posição, regressando às vitórias no Desafio Mazda Total.

Na prova algarvia o piloto de Tomar, acompanhado pelo experiente navegador José Janela, teve um começo bastante positivo e durante todo o evento manteve um ritmo forte, acabando por se impor na competição destinada aos Mazda Proto, não obstante ter tido alguns problemas no seu carro.

Foto: AIFA

“Foi muito bom, mas ficou provado que podíamos ter feito ainda melhor em termos de geral. Tivemos um problema na injeção de gasóleo no motor que nos obrigou a rolar muito devagar durante parte considerável do dia de hoje, e em especial durante a tarde. Não fosse este percalço e o resultado final seria seguramente melhor”, referiu Pedro Dias da Silva após a prova.

“Estamos contentes, não escondo. Ganhámos em termos de Desafio, que era o nosso principal objectivo, até depois de termos abandonado na jornada anterior. Que venha agora a corrida de Reguengos de Monsaraz…”, acrescentou o vencedor, pensando já na próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Jorge Cardoso/Joaquim Norte obtiveram tiveram a segunda posiçãoentre os concorrentes ao Desafio Total Mazda, colocando mais um Mazda Proto no top dez, enquanto Bruno Rodrigues/Ricardo Claro terminaram no lugar mais baixo do pódio.

Filipe Videira/André Coimbra, com problemas de motor, e Francisco Gil/Filipe Rasteiro, com avaria na caixa de velocidades, não conseguiram concluir a prova do Clube Automóvel do Algarve.

O Desafio Total Mazda regressa com a Baja TT Capital dos Vinhos, prova organizada pela Sociedade Artística Reguenguense, e que estará na estrada entre os dias 25 e 27 de maio.