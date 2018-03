Motores Campeão da NASCAR regressa às vitórias em Fontana Por

A série de vitórias de Kevin Harvick na NASCAR Cup foi interrompida no domingo com o triunfo de Martin Truex Jr em Fontana.

O campeão em título soube aproveitar bem a estratégia para chegar à liderança na altura mais propícia da corrida de 400 milhas. Não obstante ter chegado a protagonizar um grande duelo com Kyle Busch pela liderança, o piloto do Toyota # 78 foi mais forte e ganhou depois uma vantagem suficiente para poder ficar ao abrigo de um ataque de Kyle Larsson, que aos comandos do Chevrolet # 42 foi o piloto mais rápido nas últimas voltas da prova.

Reveja a corrida neste resumo