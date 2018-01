Nas Redes Camilo Lourenço diz que há “malta a salivar” com a canábis Por

O jornalista Camilo Lourenço criticou os deputados por “não discutirem coisas sérias”, numa alusão à canábis, e diz que “há gente a salivar” com esta questão. Veja o vídeo.

“Este Parlamento português discute tudo! Um dia vão-lhe dizer quais são as medidas das suas cuecas. Discute animais, discute canábis, se se deve tirar ou não fritos, salgados e doces dos hospitais – e o raio que os parta!”, lamenta Camilo Lourenço.

O jornalista publicou um vídeo no Youtube, no seu canal ‘A Cor do Dinheiro’, onde critica os deputados por ignorarem “coisas sérias de médio e longo prazo, que façam a diferença para o crescimento da economia e modernização da sociedade”.

“Ó pessoal, para isto eu não preciso de deputados”.

Este vídeo de Camilo Lourenço surge no dia em que os deputados votam um projeto de legalização do uso de canábis para fins medicinais, com PSD e CDS a prometerem votar contra.

O jornalista diz que não tem nada contra esta temática, mas assinala que “há para aí muita malta a salivar”, por pensar que vai poder fumar drogas sem qualquer restrição.

E lembra que “há tanta publicidade à canábis”, mas não se analisa o tema do financiamento dos partidos.

