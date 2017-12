Nas Notícias Câmara de Oeiras gastou 100 mil euros em almoço de Natal Por

A Câmara Municipal de Oeiras – presidida por Isaltino Morais – é, até ao momento, a autarquia que mais gastou na época natalícia. De acordo com o jornal Público, a câmara investiu 100 mil euros num almoço de Natal, repartido entre serviços de catering, de apoio e tendas.

Apesar de ainda não serem conhecidos os gastos de todas as autarquias, o ‘top três’ das câmaras mais gastadoras, nesta época natalícia, fica completa com Seixal e Albufeira.

Na totalidade, as câmaras gastaram pelo menos seis milhões de euros nesta quadra, faltando ainda acrescentar o valor do IVA. Na grande maioria, as despesas estão relacionadas com instrumentos de animação e iluminação.

Entre as 129 autarquias que já divulgaram as despesas, de acordo com o público, a maior fatia dos gastos dirige-se a aldeias temáticas, feiras, pistas de gelo e iluminação – 4,7 milhões de euros.

Nos tradicionais cabazes, por exemplo, foram gastos mais de meio milhão de euros, enquanto em refeições oferecidas a idosos ou funcionários gastaram-se perto de 497 mil euros.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar