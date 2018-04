Nas Notícias Mais calor a norte e chuva a sul nesta sexta-feira Por

O fim de semana está à porta e chega com “precipitação no sul a partir da tarde”, nesta sexta-feira, existindo ainda a “possibilidade de trovoada”. Para os Açores não são esperados aguaceiros, enquanto que a Madeira deverá chover.

A informação de Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indica que é eperada ” chuva ou aguaceiros, por vezes acompanhados de trovoada, na região sul a partir da tarde.”

A norte e no centro é esperada uma “subida de temperatura no litoral”, ao passo que a nota de maior relevo para a zona sul prende-se com a possibilidade de queda de aguaceiros no período da tarde.

Madeira e Açores

Para os arquipélagos o cenário de chuva, que tem caído nos últimos dias, sobretudo nos Açores, fica diferente.

O arquipélago dos Açores pode esperar “períodos de céu muito nublado com boas abertas”.

Já a Madeira terá uma sexta-feira com “períodos de céu muito nublado” e “aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas” e o vento poderá soprar forte, em alguns momentos, com rajadas.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “ondas de noroeste com dois a três metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/15ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sueste com dois a três metros”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 16ºC.

