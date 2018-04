Motociclismo Cal Crutchlow vence prova de MotoGP caótica na Argentina Por

Embora tenha tido um final épico, o Grande Prémio da Argentina de MotoGP – que este domingo se disputou no Circuito de Termas de Rio Hondo – teve alguns contornos surreais.

Primeiro foi um atraso na partida, provocado pelas escolhas de pneus da maioria dos pilotos presentes na grelha, já que tinham montado pneus de chuva e a pista já secava com uma enorme rapidez. A solução foi a debandada para as boxes, pois só Jack Miller tinha pneus ‘slick’ montados na sua moto.

Depois da Direção de Prova se decidir por um atraso na partida, mas com os pilotos recuados em relação à sua posição original de largada. Pelo regulamento deveriam ter partido das boxes, mas tal não sucedeu.

Como se o caos existente não bastasse, a Honda de Marc Marquez ‘calou-se’ e a Direção de Prova deixou o Campeão do Mundo recolocar-se na grelha de partida, quando deveria ter arrancado das boxes. Só deu por ela quando a corrida já estava a 19 voltas do fim, penalizando então o piloto espanhol.

Após esta série de bizzarias Jack Miller partiu na frente, antes de ser alcançado por Marc Marquez, com Johann Zarco e Cal Crutchlow por perto. Este dois últimos acabariam por ser os grandes protagonistas no final da prova, já depois do Campeão do Mundo cumprir a sua penalização com passagem pelas boxes e de Alex Rins ter passado o grande opositor de Miller. Mas depois de conseguir chegar à liderança o espanhol da Suzuki cometeu um erro e Miller voltou à liderança.

Mas Zarco e Crutchlow acabariam por deixar o australiano para trás, entregando-se a uma luta sem tréguas que só terminou a duas voltas do final, quando o britânico da LCR passou para o comando e não mais o largou, seguido de muito perto pelo francês da Yamaha Tech3.

No entanto se na frente o interesse da luta pela vitória ‘prendeu’ os espetadores, mais atrás também se passou o mesmo, já que um Marquez em plena recuperação acabaria por protagonizar um episódico que nos fez recuar há dois anos, quando o Campeão do Mundo ultrapassou Valentino Rossi de forma pouco ortodoxa, forçando de tal maneira a passagem ao italiano que empurrou a Yamaha # 46 para o corretor, levando o ‘Doutor’ a desiquilbrar-se a cair. Isto custou nova penalização a Marquez e o arredou definitivamente dos pontos.

O castigo permitiu que atrás de Alex Rins, Jack Miller pudesse concluir a prova no quarto posto, diante de Maverick Viñales, na única Yamaha oficial ‘sobrevivente’ e de Andrea Dovizioso, que depois do triunfo em Losail teve agora de se contentar com o sexto posto, depois do começo penalizador a partir das boxes.

Classificação final

1º Cal Crutchlow (Honda) 40m36,342s

2º Johann Zarco (Yamaha) + 0,251s

3º Alex Rins (Suzuki) + 2,501s

4º Jack Miller (Ducati) + 4,390s

5º Maverick Viñales (Yamaha) + 14,941s

6º Andrea Dovizioso (Ducati) + 22,533s

7º Tito Rabat (Ducati) + 23,026s

8º Andrea Iannone (Suzuki) + 23,921s

9º Hafizh Syahrin (Yamaha) + 24,311s

10º Danilo Petrucci (Ducati) + 26,003s