Motociclismo Cal Crutchlow o mais veloz no primeiro dia de testes em Buriram

Depois de Sepang a ‘caravana’ do MotoGP ‘assenta arraiais’ para nova ‘bateria’ de testes no Circuito de Buriram.

O traçado tailandês, que este ano vai receber pela primeira vez o campeonato da categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial, é estreito, tendo os trabalhos deste primeiro dia decorrido sob temperaturas que ultrapassaram os 43 graus centígrados. Nestas condições Cal Cruthlow foi o mais rápido.

O britânico da LCR Honda efetuou a sua melhor volta em 1m30,797s, superando por 12 centésimas Alex Rins, numa das Suzuki oficiais que a marca fez deslocar à Tailândia. Crutchlow não se coibiu no entanto de protagonizar uma queda logo no começo da sessão.

Marc Marquez chegou a deter a melhor marca da tabela de tempos, mas acabaria com o terceiro registo do dia, a 0,103s de Cal Crutchlow. E tal como o britânico também o espanhol da Honda sofreu uma queda na curva 12 do traçado tailandês.

Andrea Dovizioso, na melhor das Ducati, e Dani Pedrosa, na segunda Honda oficial, completaram o lote dos cinco melhores, fora do qual ficou Valentino Rossi, o melhor homem da Yamaha.