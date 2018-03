Motociclismo Cal Crutchlow não acredita que a Honda contrate Johann Zarco Por

A performance de Dani Pedrosa na primeira prova do MotoGP deste ano ficou aquém da de Marc Marquez, daí que se fale insistentemente na sua saída da Honda. Cal Crutchlow já veio a público dizer que a contração de Johann Zarco pela marca japonesa é pouco provável.

O francês da Yamaha Tech3 obteve a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Qatar e liderou durante grande parte da corrida em Losail, mas Crutchlow não acredita que a Honda o contrate para 2019. O britânico da LCR elogia mesmo as qualidades e experiência do espanhol para achar que a marca da ‘asa dourada’ o vai manter para a época seguinte.

“O Dani é um bom piloto mas está há anos na Honda. Quando é preciso consegue exceder-se, e tem as qualidades necessárias para continuar na equipa, e a prova disso é que ganha corridas todos os anos. Mas se decidirem não continuar com ele eu não ficaria contente se não me escolhessem. Tenho feito um ótimo trabalho, já trabalho por eles e seria um passo fácil de dar. Ficaria desiludisse se contratassem Johann Zarco”, diz Crutchlow.

O piloto britânico sublinha ainda: “Ele (Zarco) não vai conseguir na Honda o que está a fazer na Yamaha, porque não guia da mesma forma. Claro que se podem ensinar-lhe algumas coisas, mas não seria fácil para ele. Seria um desafio, mas seria pelo motivo errado”.