Motociclismo Cal Crutchlow com algumas dúvidas após teste de Losail Por

Com contrato de piloto de fábrica, apesar de se encontrar numa equipa ‘satélite’ da Honda, Cal Crutchlow é um dos homens do momento no MotoGP.

Nos testes realizados semana passada no Qatar o britânico da LCR trabalhou bastante na sua RC213V, mas não conseguiu resolver a questão dos pneus a utilizar em prova. Crutchlow gostou do desempenho da moto em piso seco, mas mantém-se reticente em relação à decisão a tomar quando aos Michelin.

“Temos que melhorar, apesar das sensações com a moto em piso seco, mas ainda não estamos muito satisfeito com as sensações na frente da moto. Conseguimos ser regularmente rápidos, o que é importante, mas vamos partilhar informações com a Honda para melhor avaliar a situação”, afirmou o britânico.

Cal Crutchlow admite que pode ter um sério problema: “São as especificações do pneu da frente, pois nenhuma delas se adequa ao meu estilo de pilotagem. É crucial rever esta situação para a corrida. No piso molhado tinha boa visibilidade, mas a pista estava muito escorregadia. Vamos discutir isso na comissão de segurança”.