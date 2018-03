Local Cai neve na primavera e seis distritos estão em alerta amarelo Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos em alerta amarelo, nesta quinta-feira. Nas regiões altas de Braga, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão reunidas as condições para a queda de neve.

O alerta amarelo em Braga e Vila Real perdura entre as 9h00 de hoje e as 06h00 de sábado. Deverá ocorrer queda de neve nas regiões altas, acima dos 600 metros.

Bragança está sob o mesmo nível de alerta a partir das 15h00. Viana e Guarda só a partir das 18h00, enquanto Viseu terá condições para queda de neve a partir 6h00 de amanhã.

Devido à agitação marítima, toda a região costeira está sob o mesmo alerta do IPMA, entre as 00h00 de amanhã e as 12h00 de sábado.

O IPMA antecipa um agravamento das condições climatéricas, a partir da tarde de hoje, no continente.

A região dos Açores pode esperar “períodos de céu muito nublado com abertas”.

Para a Madeira está prevista “chuva ou aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas”.

