Acidentes Vídeo: Cai avião com mais de 100 pessoas a bordo, na Argélia Por

Um avião militar, que transportava mais de 100 pessoas, caiu esta manhã na base da Força Aérea argelina em Boufarik, perto de Argel, na Argélia. A imprensa local divulgou um vídeo que mostra uma coluna de fumo e a zona onde o avião se despenhou.

Não é conhecido ainda o número exato de passageiros que seguiam a bordo, mas a imprensa argelina dá conta de um número superior a 100 e que poderá chegar aos 200, avança a agência noticiosa oficial local APS.

Ainda não há informações sobre eventuais sobreviventes, com as televisões a difundirem imagens em direto do aparelho em chamas.

O aparelho despenhou-se depois de ter levantado voo, na base da Força Aérea argelina, que fica situada a cerca de 30 quilómetros da capital Argel.

Veja as primeiras imagens divulgadas pela imprensa argelina:





[Em Atualização]

