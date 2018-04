Mundo Café e chá em quantidades moderadas podem ajudar a evitar arritmias cardíacas Por

O consumo moderado de café e chá pode evitar as arritmias cardíacas, segundo um estudo científico publicado hoje, em que se defende que aquelas bebidas são seguras para pessoas com problemas de coração.

Uma chávena de café contém cerca de 95 miligramas de cafeína que estimula o sistema nervoso central e que quando entra no corpo pode bloquear os efeitos da adenosina, uma substância que favorece o tipo de arritmia mais comum, a fibrilação atrial.

Os autores da investigação, publicada no boletim Clinical Electrophysiology, basearam-se em estudos anteriores em que foram analisadas centenas de milhares de pessoas e verificaram que com o aumento do consumo de cafeína diminui entre 6 por cento e 13 por cento a frequência das arritmias.

“Existe a perceção pública de que a cafeína desencadeia problemas do ritmo cardíaco, mas a nossa investigação sugere que não é assim”, disse o principal autor do estudo, Peter Kistler, diretor de eletrofisiologia no hospital Alfred e no Instituto Baker do Coração e Diabetes, em Melbourne, na Asutrália.

Os investigadores concluíram também que a cafeína não provoca arritmias ventriculares, mesmo em doses até 500 miligramas por dia.

Só um consumo na ordem de nove ou dez chávenas de café por dia mostrou um aumento do risco de arritmia ventricular.

“Em vários estudos, pessoas que consomem regularmente café e chá de forma moderada têm um risco mais baixo de ter problemas no ritmo cardíaco”, afirmou Peter Kistler.

Quanto às bebidas energéticas, defendem que as pessoas com problemas cardíacas não devem consumi-las, apontando que uma só bebida pode ter entre 160 a 500 miligramas de cafeína concentrada e que três quartos dos doentes cardíacos que beberam duas ou mais por dia queixaram-se de palpitações.

