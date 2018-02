Insólito Cadela inscrita em partido não tem direito a voto Por

Um dos mais recentes militantes do SPD, na Alemanha, é uma cadela de 3 anos. Lima está inscrita no partido, mas não pode votar no referendo sobre a coligação com a CDU de Angela Merkel.

O caso foi denunciado pelo Bild, o jornal com maior tiragem da Europa.

Numa altura em que o SPD vai votar se aceita ou não a grande coligação para viabilizar o novo Governo de Angela Merkel, a cadela de 3 anos foi inscrita no partido, de forma a poder expressar o que pensa do ‘bloco central’ na Alemanha.

“A questão não é tanto sobre a cadela Lima, mas sim sobre a forma como o Bild provou ser tão fácil falsificar os votos dos militantes do SPD”, adiantou o jornal, através de um comunicado assinado por um porta-voz oficial.

A manchete mostra Lima com um cachecol vermelho, a cor do SPD, e tem o título “Esta cadela pode votar na grande coligação”.

“As pessoas que desejarem manipular os votos na grande coligação sem infringir a lei podem fazer o mesmo” que fez o cão”, insistiu o Bild.

A manchete humilhou o SPD, que já emitiu um comunicado a esclarecer que a cadela está filiada, sim, mas sem direito de voto.

De acordo com os regulamentos do partido, só podem votar os militantes adultos, ou seja, com mais de 18 anos. E Lima tem 3 anos.

A ficha de inscrição, porém, apresenta a idade de 21 anos: é a idade humana dos cães.

Os militantes do SPD votam até 2 de março, por correspondência, se aceitam a coligação, viabilizando o novo executivo, ou a rejeitam, deixando Angela Merkel com um invulgar (na Alemanha) Governo minoritário.

