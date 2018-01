Animais Cadela faz 30 quilómetros para reencontrar família que a deu para adoção Por

A história está a comover os cibernautas pelo sentimento de Cathleen, uma cadela de 6 anos que percorreu cerca de 30 quilómetros, em duas ocasiões, para reencontrar a família que a deu para adoção.

O canil Seminole Human Society contou a história nas redes sociais, e esta propagou-se rapidamente, tal o sentimento demonstrado por Cathleen.

De acordo com o canil, os donos da cadela mudaram-se para uma casa sem quintal, no estado norte-americano de Oklahoma, onde não tinham condições para continuar a tomar conta de Cahtleen.

Nesse sentido, deixaram-na para adopção, que viria a ser acolhida por uma nova família, em Prague, a cerca de 30 quilómetros do antigo lar.

Contudo, movida pelas saudades, Cathleen não se incomodou com as altas temperaturas – cerca de 40º C – e percorreu todo o caminho para encontrar a antiga família.

Vista a rondar a antiga casa, a cadela acabou por ser recolhida e entregue novamente à família que acolheu. No entanto, Cathleen viria a fugir poucos dias depois, realizando o mesmo percurso na procura pelos seus antigos donos.

Dado que a cadela não se conseguiu adaptar à nova família, estes decidiram entregá-la a um canil.

“O coração dela quer ficar com a família antiga, mas eles não podem cuidar dela”, conta o texto, publicado nas redes sociais.

A publicação dá conta de que Cathleen foi esterilizada, podendo agora ser adotada por 25 dólares, cerca de 20 euros.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar