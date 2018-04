Desporto Cabo Verde organiza seminário da CPLP sobre a dopagem no desporto Por

Cabo Verde organiza de sexta-feira a domingo o primeiro seminário da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) na luta contra o doping no desporto e a viciação de resultados desportivos.

O evento realiza-se no Estádio Nacional pela Organização Nacional Antidopagem (ONAD), em parceria com a Direção Geral dos Desportos (DGD) de Cabo Verde.

Durante o seminário, dirigentes, atletas e outros agentes desportivos vão debater a situação da dopagem no desporto na CPLP, criar um perfil de competências a desenvolver na formação dos responsáveis e capacitá-los para a realização de controlos em e fora de competição.

Segundo a Inforpress, o seminário contará com participantes de Cabo Verde, Angola, Guiné Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe.

A mesma fonte avançou que do programa dos trabalhos constam ainda a apresentação das ações em países parceiros e colaboradores potencialmente relevantes e interessados.

Também haverá uma mesa redonda sobre estado de desenvolvimento da luta contra o doping na CPLP e a clarificação da lista de substâncias e métodos proibidos, bem como os seus efeitos na integridade física dos atletas.

Em agosto, Cabo Verde organizou a 11.ª reunião do Conselho da Organização Regional Antidopagem (ORAD), em que o presidente Bessi Kama Lidi pediu aos Governos dos países membros das zonas II e III do Conselho Superior de Desporto em África que priorizem a luta contra o doping no desporto.

Cabo Verde e Guiné-Bissau são os dois países da CPLP que fazem parte da ORAD.

Na altura, Bessi Kama Lidi destacou a boa relação entre Cabo Verde e a ORAD e o compromisso das autoridades do país na luta contra o doping, lembrando que o arquipélago ratificou a convenção mundial da UNESCO da luta contra a droga no desporto.

Sobre a Guiné-Bissau, o presidente informou que o processo de ratificação da convecção da UNESCO está atrasado por causa da instabilidade política no país, mas espera que possa avançar rapidamente.

