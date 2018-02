Justiça Buscas em curso em mais uma IPSS Por

Estão a ser realizadas buscas na associação O Sonho. É a terceira instituição particular de solidariedade social (IPSS) investigada, num curto período de tempo, por suspeitas de gestão danosa.

De acordo com a SIC Notícias, as buscas na sede da O Sonho, em Setúbal, estão relacionados com os possíveis crimes de peculato de uso, fraude na obtenção de subsídios e falsificação de documentos.

Para além da sede, as buscas terão sido alargadas a casas particulares, mas relacionadas com a instituição.

A operação terá começado pelas 10h00.

O Sonho, associação presidida por Florival Cardoso, é a terceira IPSS a ser investigada em poucos meses, depois da associação Raríssimas e da fundação O Século.

Na sequência das notícias sobre as buscas, o site oficial da instituição foi abaixo.

[Em Atualização]

8 PARTILHAS Partilhar Tweetar