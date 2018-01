Nas Notícias Buscas ao Ministério das Finanças estão relacionadas com Luís Filipe Vieira Por

As buscas do Ministério Público ao gabinete de Mário Centeno estão relacionadas com uma investigação em curso sobre a suspeita do ministro em beneficiar um filho de Luís Filipe Vieira num processo de isenção de IMI.

A revista Sábado dá conta do “processo de isenção de IMI relativo a uma empresa do filho ou se o caso pode envolver crimes”, revelando que confirmou “junto de fonte oficial”, que as buscas realizadas “no gabinete do ministro das finanças, Mario Centeno, e noticiada pelo Correio da Manhã está diretamente ligada a este caso”.

Na base do processo está a revelação de um email de 1 de abril de 2017, onde um elemento do gabinete das finanças pediu ao Benfica dois bilhetes para assistir a um clássico que opôs o clube encarnado ao FC Porto.

Mais tarde, uma propriedade da família de Luís Filipe Vieira recebeu um isenção de IMI, sendo que Centeno viria a negar qualquer ‘cunha’, afirmando o pedido dos bilhetes para os camarotes devido a “imperativo de segurança”.

“A realização de ações inspetivas” foi confirmada à agência Lusa por fonte do ministério, ainda que os motivos não tenham sido revelados por “segredo de justiça”.

A Procuradoria-Geral da República comunicou, entretanto, que as buscas tinham como objetivo a “recolha de prova documental no âmbito de um inquérito em investigação no DIAP de Lisboa”, um inquérito sem “arguidos constituídos e que está em segredo de justiça”.

