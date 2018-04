Nas Redes Bruxo de Fafe em Lisboa para ajudar Benfica a ser penta Por

A poucos dias do clássico entre Benfica e FC Porto, que poderá ditar o vencedor do título, os mistérios do oculto voltam a entrar nas conversas do futebol e Fernando Nogueira, conhecido por Bruxo de Fafe, deverá viajar para a Suíça e, depois para Lisboa, para ajudar os encarnados a conquistar o penta.

De acordo com o site Bola na Área, que é gerido por Eugénio Queirós, antigo jornalista de ‘A Bola’ e ‘Record’, entre outras publicações, um grupo de adeptos benfiquistas radicados na Suíça, que em outubro pediu auxílio ao ‘Bruxo de Fafe’, espera a chegada do ‘mestre do oculto’ durante esta semana a Genebra, em território helvético, para uma reunião onde se irá definir a estratégia para o que resta do campeonato.

Depois, “segue para Lisboa” a fim de ajudar a formação de Rui Vitória a tentar a conquista do título.

Em outubro, recorde-se, numa altura em que a equipa estava com um atraso, foi noticiado que um grupo de adeptos benfiquistas da Suíça pediu ajuda a Fernando Nogueira.

Agora o mesmo grupo de adeptos pretende nova ajuda do ‘mestre do oculto’.

Eis a mensagem tornada pública pelo referido site:

Ao longo dos anos, muitos têm sido os casos de suposta ajuda do oculto nas conquistas de títulos pelas mais variadas equipas.

Ainda que não seja algo confirmado pela ciência, visto tratar-se de uma atividade que depende a crença, ou não, de cada um, a verdade é que muitos têm sido os casos tornados públicos que envolvem nomes de ‘mestres do oculto’ com supostas intervenções no meio da bola.

