Bruno Oliveira sobe ao pódio na Rússia

Não se saiu nada mal Bruno Oliveira na sua primeira incursão pela Taça do Mundo de Todo-o-terreno além-fronteiras, conquistando o pódio da categoria T2 Diesel na Baja Northern Forest.

A prova, disputada na região russa a norte de São Petersburgo, apresentou a neve como grande dificuldade. Um terreno que foi uma novidade para o piloto do Azores TT Team e para o seu navegador Paulo Marques. Aos comandos da Nissan Navara azul e branca a dupla portuguesa foi obrigada a usar pneus com pregos. O que também foi uma estreia para a equipa.

No final Bruno Oliveira estava satisfeito com a experiência: “Recomendo a qualquer piloto português que queira embarcar numa grande aventura, o vir fazer esta prova. A organização e todas as equipas receberam-nos de uma forma fantástica e as pistas são absolutamente deliciosas. Pilotar nestas paisagens é incrível e fascinante”.

“Adaptei-me muito bem à condução com pneus de pregos, tivemos todo o cuidado para não cometer erros e saio daqui com uma vontade enorme de cá voltar. Sinto que poderei evoluir muito mais e o prazer de condução é indiscritível”, acrescentou o piloto apoiado pelas Termas da Ferraria.