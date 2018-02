Motores Bruno Oliveira em segundo lugar na Rússia Por

A estreia de Bruno Oliveira pelas terras russas está a ser uma interessante experiência para o piloto açoriano.

Na companhia de Paulo Marques, Oliveira conseguiu guindar-se à segunda posição da categoria T2 da Baja Northern Forest, que marca o arranque da Taça do Mundo de Todo-o-terreno.

Uma participação que se reveste de algumas características singulares, como seja o facto do próprio piloto ter transportado a Nissan Navara de competição no camião da Azores TT Team que está a servir de ‘motor-home’ da equipa.

Outra singularidade é o facto de Bruno Oliveira ter utilizado pela primeira vez pneus de pregos numa prova de todo-o-terreno. Uma condição essencial para ter tração nos pisos de neve da prova russa.

”As pistas são fantásticas e pilotar nestas paisagens é absolutamente fascinante. Já me estou a adaptar à condução com pneus de pregos e hoje ainda mesmo muito rápido. Mas atenção que a margem de erro é quase nula. Hoje forçámos um pouco o andamento, mas amanhã teremos de ser mais contidos porque a meta é terminar. Hoje perdemos algum tempo em virtude do concorrente que partiu à nossa frente ter capotado, mas a organização acabou por nos retirar esse tempo”, salientou o piloto açoriano no final da primeira etapa”.

“Se a parte desportiva está a correr bem a divulgação e promoção do espaço das Termas da Ferraria, em S. Miguel, nos Açores, como um lugar de excelência no âmbito da saúde e bem-estar continua a ser muito bem-sucedida tanto junto da comunicação social como dos restantes pilotos e equipas e até mesmo junto do público”, acrescentou Bruno Oliveira.

A Baja Northern Forest, que tem base em Sortavala a norte de São Petersburgo e muito próximo da fronteira entre a Rússia e a Finlândia, tem ainda mais dois setores seletivos por disputar.

Até lá fique com um resumo do primeiro dia de Bruno Oliveira na prova russa.