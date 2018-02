Bruno Oliveira na abertura da Taça do Mundo de TT

Depois dos excelentes desempenhos no Africa Eco Race e na Baja da Hungria, Bruno Oliveira, acompanhado por Paulo Marques, vai disputar a primeira prova da Taça do Mundo de Todo-o.terreno.

A Baja Northern Forest tem lugar entre os próximos dias 16 e 19 na Rússia, e o piloto açoriano apoiado pelas Termas da Ferraria vai alinhar aos comandos de uma Nissan Navara inscrita na categoria T2.

Uma aventura nas estepes russas, já que a equipa saiu de Portugal no passado dia 7 levando um camião guiado pelo próprio Bruno Oliveira e também por Miguel Ferreira, outro membro da equipa. Dois dias mais tarde partiu uma viatura de todo-o-terreno que será utilizada na assistência. Pela frente tiveram 4800 quilómetros de estrada, antes de uma ligação marítima entre a Alemanha e a Finlândia, de onde depois seguiram para Sortavala, a norte de São Petersburgo, onde está baseada a prova.

“Esta participação já estava pensada há vários anos e insere-se num quadro desportivo de participar em provas diferentes divulgando o nome dos Açores como destino turístico aquém e além-fronteiras e, em particular, promovendo o lugar das Termas da Ferraria, em S. Miguel, como espaço de excelência no âmbito da saúde e bem-estar. Como objetivo desportivo pretendemos lutar por um lugar no pódio da categoria T2”, explicou o piloto.

A Baja Northern Forest começa a 16 de fevereiro com a disputa do prólogo e terá mais quatro setores seletivos distribuídos pelas duas etapas de 17 e 18 de fevereiro. De registar a presença de Nasser Al Attiyah, o atual campeão do mundo e das equipas oficiais da Toyota e da Mini.