Motores Bruno Oliveira estreia-se na neve Por

Pela primeira vez a competir na Baja Northern Forest, prova de abertura da Taça do Mundo de Todo-o-terreno, Bruno Oliveira já fez a sua estreia em pisos de neve.

O evento é totalmente disputado num terreno que o piloto açoriano desconhecia completamente, e onde a utiluzação de pneus com pregos é imperiosa. Navegado por Paulo Marques Bruno Oliveira já cumpriu o prólogo da prova russa, onde alinha competindo na categoria T2.

“Foram os meus primeiros quilómetros nestas condições. Ainda tentámos que a organização nos proporcionasse um treino prévio, mas tal acabou por ser possível. Neste momento precisamos de aprender a lidar com essa condicionante. É a primeira vez que participamos neste tipo de competição, com este tipo de solo, mas estamos a adorar a experiência. Creio que nos vamos divertir imenso”, referiu o piloto do Azores Team.

“Conseguimos cumprir o objetivo que tinhamos em mente há já algum tempo de participar nesta prova também como forma de divulgar e promover o espaço das Termas da Ferraria, em S. Miguel, nos Açores, como um lugar de excelência no âmbito da saúde e bem-estar e nesse aspeto estamos a ser muito bem-sucedidos por toda a comunicação social tem vindo ter connosco já que somos a formação que vem de mais longe”, salientou Bruno Oliveira no final do prólogo onde obteve o 3º lugar na Classe T2 Diesel.