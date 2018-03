Motores Bruno Magalhães visa a vitória em São Miguel Por

Sem rodeios, como lhe é habitual, Bruno Magalhães assume que quer vencer o Rali dos Açores, que no próximo fim de semana marca o arranque de mais um Campeonato da Europa da especialidade.

Vice-Campeão europeu em título, o piloto de Lisboa volta a apostar no Skoda Fabia R5 e em ter Hugo Magalhães no banco do lado direiro. Bruno já venceu a prova insular por três vezes, e conta lutar novamente pelo êxito no evento organizado pelo Grupo Desportivo e Comercial.

“Claro que gostava de conseguir a minha quarta vitória nos Açores, no entanto, um bom resultado não é tão somente vencer. É importante estar na luta, fazer uma boa prova, dar um bom espectáculo e terminar nos primeiros lugares. É com esse foco que vamos em mente. Estão em prova excelentes pilotos com boas máquinas e estarmos no lote de é um honra”, começa por dizer Bruno Magalhães a propósito desta 53ª edição da prova que se disputa no próximo fim de semana na ilha de São Miguel.

O teste realizado no começo da semana foi muito importante para o piloto: “Sobretudo para recuperar o ritmo competitivo. Estou parado há alguns meses. Para além disso estivemos a ajustar o carro para a especificidade da prova por forma a conseguirmos entrar com confiança redobrada. Estou desejoso de dar início ao rali”.