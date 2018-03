Motores Bruno Magalhães a recuperar numa etapa complicada Por

O segundo dia de Rali dos Açores não foi fácil para Bruno Magalhães, apesar de recuperar terreno para os primeiros classificados e terminar a tirada na terceira posição.

Apesar das dificuldades encontradas por ser o quinto a passar na estrada, o Vice-Campeão da Europa de Ralis focou-se em levar a melhor sobre os mais diretos adversários, excetuando os dois primeiros classificados, que estavam já muito à sua frente.

“Foi muito complicado rodar ao nível dos pilotos que foram para a estrada depois de nós. O piso estava muito escorregadio e era impossível fazer melhor. Arriscámos o que podíamos. As condições nesta altura eram iguais para todos e cada um fez o que pôde. Conseguimos ser rápidos e recuperar parte do tempo perdido durante a manhã. Estamos no terceiro posto, perto do segundo mas também temos o quarto classificado colado a nós. Não vai ser fácil”, referiu Bruno Magalhães ao final do dia

“Vamos ver o que conseguimos fazer, mas queremos recuperar tempo e posições, se possível. As condições estão difíceis, é preciso cautelas para não deitar tudo a perder. Estamos confiantes no nosso trabalho mas também no carro que tem estado ótimo”, acrescentou o piloto de Oeiras, que na prova açoriano volta ser acompanhado por Hugo Magalhães.