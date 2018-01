Desporto Bruno Fernandes e Bas Dost põem Sporting nas ‘meias’ da Taça Por

Jorge Jesus teve de chamar Bruno Fernandes e Bas Dost, ao intervalo, para que o Sporting conseguisse eliminar o Cova da Piedade (2-1), avançando para as meias-finais da Taça de Portugal.

Num jogo disputado no Estádio do Bonfim, a equipa da II Liga bateu o pé aos leões, obrigando o treinador do Sporting a jogar os trunfos que deixara a descansar no banco.

As entradas de Bruno Fernandes e Bas Dost foram decisivas. O médio português abriu o marcador, depois reposto por Cleo na cobrança de um penálti, e o holandês arrumou o assunto, num canto aos 78 minutos.

Nas meias-finais, Sporting vai defrontar o FC Porto ou o Moreirense.