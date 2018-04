Desporto Bruno de Carvalho volta ao banco contra o FC Porto Por

Bruno de Carvalho irá marcar presença, nesta quarta-feira, no banco dos suplentes do Sporting, no embate frente ao FC Porto, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Depois de uma ausência motivada pelo nascimento da filha e por motivos de saúde do próprio líder leonino, Bruno de Carvalho regressa ao banco.

Da última vez que esteve sentado no banco dos suplentes, no meio de uma polémica com troca de argumentos entre presidente e jogadores, o líder saiu a coxear, devido a problemas de saúde, relacionados com as costas.

Na altura, Bruno de Carvalho chegou mesmo a sair sob ajuda de elementos do staff verde e branco, em Alvalade, num dia em que foi criticado pelas bancadas, em consequência dos comunicados feitos no Facebook contra a equipa de futebol profissional.

Posteriormente, a esposa do presidente do Sporting deu à luz uma menina, facto que deixou Bruno de Carvalho afastado dos jogos, para estar perto da família.

Agora, de acordo com a Renascença, o presidente do Sporting voltará a sentar-se no banco, em Alvalade.

Normalmente, Bruno de Carvalho costuma sentar-se no banco dos suplentes nos jogos em casa.

