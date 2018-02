Bruno de Carvalho é “o verdadeiro cobarde do teclado”, ataca Pereira Cristóvão

O antigo vice-presidente leonino, Paulo Pereira Cristóvão, reagiu este sábado à convocatória de Bruno de Carvalho para uma sessão de esclarecimento aos “sportingados”. Num tom crítico, Pereira Cristóvão apelida o presidente leonino de ser “o verdadeiro cobarde do teclado”.

Através de um comunicado, o antigo dirigente sportinguista, que não foi convidado por Bruno de Carvalho para a sessão de esclarecimento “por não ser sócio”, considera que o presidente do Sporting é o “verdadeiro cobarde por trás do teclado”, acusando-o também de ser um “garoto assustado que não controla o deslumbramento” e de ser um ‘sportingacho’, alguém que “necessita do penacho ou do tacho que o Sporting lhes confere”.

Dividido em cinco extensos pontos, Paulo Pereira Cristóvão começa por mostrar o seu desagrado pelo facto de “não ser convidado para a sessão de esclarecimento que bruno miguel azevedo vai promover domingo num hotel de lisboa, por coincidência o mesmo onde o negócio Tanaka teve início. Dizem que o criminoso volta sempre ao local do crime mas neste caso azevedo volta ao local onde já foi muito feliz como ele e eu bem sabemos”.

O tom crítico é presente em todo o comunicado, com o antigo dirigente leonino a escrever que “bruno miguel azevedo é cobarde e, para além de ser um cobarde que tanto se esconde por detrás de seguranças como se esconde por detrás da família, é ele o verdadeiro cobarde do teclado dos nosso dias”.

“Um garoto assustado que não controla o deslumbramento que o toma de vez e quando e depois não consegue lidar com as consequências dos seus impulsos”, escreve Pereira Cristóvão.

O antigo vice-presidente do Sporting dirige-se ainda a Bruno de Carvalho como um “sportingacho”, “pessoas que necessitam do penacho ou do tacho que Sporting lhes confere”, acusando-o ainda de sofrer de “Transtorno de Personalidade Histrónica”.

“Um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de emocionalidade excessiva e necessidade de chamar atenção para si mesmo, incluindo a procura de aprovação e reconhecimento”, explica.

A terminar, Pereira Cristóvão deixa uma palavra de solidariedade aos “restantes elementos da dita lista”, reforçando que “qualquer um deles é e será mais sportinguista do que o bruno miguel alguma vez será, com o acréscimo de nenhum deles precisar do Sporting para sobreviver como é o caso daquele”.

