Desporto Bruno de Carvalho e a destituição: “Venha de lá esse mimo” Por

O presidente do Sporting já reagiu à intenção de Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral do Sporting, de convocar uma reunião magna para destituí-lo. “Venha de lá esse mimo”, escreveu, no Facebook, com outras considerações que agravam o cenário de crise em Alvalade. Jaime Marta Soares é acusado de “criar a maior confusão vista na história do Sporting.

“Hoje parece que vão fazer um comunicado, vão ver os estatutos, vão ver a forma de me deitar um pouco mais abaixo… Graças a Deus que acabou o método de Hondt. Como dizem os adeptos, os dirigentes passam e fica o Clube. Venha de lá esse mimo”, escreveu Bruno de Carvalho, nesta manhã, no Facebook, depois de conhecida a intenção de Jaime Marta Soares em convocar uma Assembleia-Geral para destituição do líder leonino, caso este não se demita.

Num post polémico, no Facebook, o dirigente agrava a crise no Sporting, que se estende agora à direção.

“A caminho do Hospital, mas como não consigo desligar do SCP, deixo três notas”, começa por escrever Bruno de Carvalho.

Jaime Marta Soares é acusado de “criar a maior confusão vista na história do Sporting ao conduzir de forma infantil e incompetente” uma Assembleia-Geral.

“Com essa sua atuação provocou a necessidade na Direção de fazer uma nova AG e eu a vir a público a defender um homem que não tem defesa possível”.

Bruno coloca duas hipóteses: “Ou estão agora a alterar as atas, ou então finalmente percebo porque se arrastam, indefinidamente, os processos…”

“Hoje parece que vão fazer um comunicado, vão ver os estatutos, vão ver a forma de me deitar um pouco mais abaixo… Graças a Deus que acabou o método de Hondt [um modelo matemático que converte votos em mandatos, tendo em vista a composição de órgãos colegiais]. Como dizem os adeptos, os dirigentes passam e fica o clube. Venha de lá esse mimo”, realça, numa alusão à tentativa de destituição, já abordada por Jaime Marta Soares.

O presidente do Sporting associa estas movimentações a outros interesses e a retaliações: “Vejam como não dar emprego a alguém, dá logo direito a ataques pessoais. Este Paulo Almeida faz-me lembrar o Alexandre Marques, do Grupo anti-Bruno Sentir Sporting, que se aziou comigo porque faz cinco anos que não dei emprego de secretária à mulher dele.

“E é assim o Sporting. Se não dás emprego, azia. Que enganados estavam comigo. O SCP não é um certo clube que, para não ter oposição, convida todos para as listas ou dá avenças ou salários”, conclui.