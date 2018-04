Desporto Bruno de Carvalho suspende jogadores que o criticaram Por

Bruno de Carvalho emitiu uma mensagem no Facebook, só visível a amigos do líder leonino, nesta sexta-feira, a avisar que vai suspender “imediatamente” os jogadores que subcreveram o texto a criticá-lo. Esta é a resposta do presidente verde e branco ao comunicado conjunto do plantel leonino.

“Meninos amuados então vamos resolver”, pode ler-se na mensagem, acrescentando que “no Sporting não se vive na República das Bananas”.

Ainda que não se sabia se a conta do presidente do Sporting foi hackeada, ou se realmente foi o líder verde e branco a escrever o texto, a verdade este é mais um capítulo no clima de tensão entre presidente e jogadores do Sporting.

“Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube”, avisa o máximo dirigente do Sporting.

Bruno de Carvalho justifica esta posição dizendo estar “farto de atitudes de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém”.

“Estas crianças mimadas julgam que vão longe, mas desta vez a minha paciência esgotou-se para quem acha que está acima do clube e de qualquer critica”.

A reação de Bruno de Carvalho surge na sequência de um comunicado dos capitães do Sporting, que foi partilhado nas redes sociais pelos principais jogadores do plantel, onde Rui Patrício, William, Bas Dost, Gelson Martins, entre outros, criticaram a posição de Bruno de Carvalho após o jogo em Madrid.

O líder leonino, recorde-se, deixou reparos à atividade dos jogadores em campo numa mensagem no Facebook.

Veja uma cópia da mensagem publicada por Bruno de Carvalho:

Veja uma outra cópia da mesma mensagem:

