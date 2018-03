Benfica Bruno de Carvalho reage após protesto do Benfica Por

O Benfica protestou o primeiro golo do Sporting em Chaves, reclamando um fora de jogo de Bas Dost. A reação veio de Bruno de Carvalho, que aludiu à “paródia” que, segundo Luís Filipe Vieira, iria terminar.

Num momento em que os leões procuravam desbloquear o marcador, Bas Dost respondeu com sucesso a um cruzamento de Rúben Ribeiro, deixando dúvidas quanto a uma eventual posição ilegal.

Dúvidas que o Benfica não tem: foi um fora de jogo “do tamanho do desconto da novela de Tondela”.

“A eficácia dos ex colegas de Hernâni Fernandes que nas horas difíceis estão sempre presentes”, acrescentava a publicação encarnada, feita através da conta do Twitter para a imprensa.

A reação não demorou. E veio da principal figura de Alvalade, Bruno de Carvalho.

No Facebook, o presidente do Sporting escreveu: “O Benfica diz que Bas Dost estava fora de jogo (como se André Coelho não existisse)… Mas afinal foi ele que foi preso? E no penálti inexistente do Coates, o Guerra estava em frente do ecrã?”

Bruno de Carvalho, que juntou à publicação uma foto de toupeiras com óculos de sol, aproveitou ainda para lembrar uma declaração recente do homólogo benfiquista, em jeito de provocação: “A paródia afinal sempre continua”.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar