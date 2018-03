Desporto Bruno de Carvalho pede fim da violência no futebol Por

O presidente do Sporting pretende que as autoridades consigam acabar com a violência no futebol português. No discurso de abertura de um congresso, em Alvalade, o líder verde e branco aproveitou para, sem mencionar o nome do clube, mandar uma alfinetada a um dos rivais.

“A intervenção dos governos é essencial para colocar um ponto final nestes excessos”, referiu o dirigente verde e branco, em declarações no congresso ‘Future of Football’, no pavilhão do Sporting.

De seguida, Bruno de Carvalho lembrou a morte de um adepto italiano, no ano passado, nas imediações do estádio do Benfica, em Lisboa.

“Um adepto do Sporting foi morto à porta de um estádio e deixaram-no ficar ali. Foi a segunda vez que isto aconteceu. O clube de que quem matou o adepto era apoiante está indiciado por corrupção. Queremos tratar esta indústria o mais depressa possível.”

O líder leonino comentou ainda a utilização do videoárbitro (VAR) e queixa-se que sofreu “ferozes ataques” quando defendeu a introdução desta tecnologia.

O presidente do Sporting pediu ainda que as autoridades desportivas comecem a disponibilizar aos adeptos as imagens que o VAR tem acesso.

