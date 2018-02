Bruno de Carvalho em paródia do ‘5 Para a Meia Noite’

Bruno de Carvalho foi alvo de uma paródia no programa ‘5 Para a Meia Noite’. Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves foram as repórteres de serviço numa conferência de imprensa que teve perguntas humorísticas e respostas verdadeiras do presidente do Sporting mas… colocadas em outro contexto. O líder verde e branco chegou mesmo a ser convidado para “trabalhar” no programa da RTP. Veja o vídeo.

No centro da polémica depois de ameaçar ‘bater com a porta’ e deixar o Sporting, Bruno de Carvalho viu-se agora envolvido num momento que já é viral nas redes sociais e que passou no programa ‘5 Para a Meia Noite’.

Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves colocaram-se no papel de jornalistas e fizeram questões engraçadas (e fora do contexto) a Bruno de Carvalho que ia respondendo com frases verdadeiras (ditas por ele mesmo) mas retiradas de outras conferências de imprensa do presidente verde e branco.

A conferência teve pandas, Madre Teresa de Calcutá e até um convite para Bruno de Carvalho ir “trabalhar” para o ‘5 Para a Meia Noite’.

