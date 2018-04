Desporto “Bruno de Carvalho nunca recua, faz o contrário”, critica Vicente Moura Por

Vicente Moura também afirmou publicamente que “está na hora” de Bruno de Carvalho deixar a presidência do Sporting. “Quando se erra é preciso emendar, ou pelo menos recuar. Ele faz o contrário”.

O ex-dirigente, que em 2017 deixou o elenco liderado por Bruno de Carvalho, aproveitou as declarações à TSF para lembrar que, tendo alegado motivos de saúde, abandonou por não estar “na disposição de aceitar certas formas de agir do presidente”.

“A minha saída já se deu com algo muito similar ao que se passou agora”, sustentou, lembrando as críticas públicas de Bruno de Carvalho ao desempenho de algumas modalidades.

“Depois de terminar no Cazaquistão a Taça Europeia de futsal ele pronunciou-se no Facebook de uma forma que eu considerei desrespeitosa para com os atletas, o treinador e de todos os responsáveis diretos”, incluindo o próprio Vicente Moura, afirmou este.

Agora, o antigo vice-presidente assume publicamente que Bruno de Carvalho “já não tem condições” para continuar.

“Se o Bruno de Carvalho ama muito o Sporting, como diz, está na hora de sair”, insistiu.

O comandante reiterou que os leões não podem continuar a ser foco de polémicas diárias.

“Todos nós erramos e quando se erra é preciso emendar, ou pelo menos recuar. Aqui o que eu verifico é que o Bruno de Carvalho nunca recua. Ele faz o contrário, até parece que passa para um degrau superior”, contestou.

“O Sporting precisa de tranquilidade e os sócios não precisam de abrir os jornais e a internet com notícias do presidente todos os dias”, insistiu Vicente Moura.

A liderança de Bruno de Carvalho é “como um meteoro, com muita luz inicial, mas agora apagou-se”.

Mas a culpa desta situação “completamente inusitada” não é do presidente: é dos sócios.

“O presidente apenas tem o voto de qualidade, não é o dono do Sporting, não faz o que quer, da maneira que quer e quando quer. Desde o princípio que o Bruno de Carvalho agiu desta maneira, ao ser eleito, a partir daí, ele é o Sporting e os outros são ajudantes. E são ajudantes quando a sua opinião coincide com a dele, porque se não coincide não é ajudante, e ele reagia muito mal”, lembrou o ex-dirigente leonino.

