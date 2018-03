Desporto Bruno de Carvalho nega saída de Jorge Jesus Por

Pedro Guerra e André Ventura, adeptos do Benfica e comentadores de programas televisivos, garantiram, nesta segunda-feira à noite, que Jorge Jesus será rendido por Miguel Cardoso (atual treinador do Rio Ave) no comando técnico leonino. Bruno de Carvalho nega este cenário e ainda deixa uma provocação aos rivais da Luz.

“O treinador do Sporting tem um nome: Jorge Jesus”, garantiu o presidente do Sporting, em mensagem publicada na rede social Facebook.

O dirigente acusa os “cartilheiros do Benfica de inventar um novo assunto para esconderem os vouchers, e-mails, jogos para perder e agora visitas mistério ao Tribunal”.

“Nem vos vou dar palco para terem eco em mais esta mentira, tão estúpida e cretina, até porque agora tenho um regulamento disciplinar a cumprir”, disse o líder do Sporting.

Bruno de Carvalho deixou ainda uma provocação aos rivais da Luz.

“Quero apenas desejar-vos toda a sorte para a próxima eliminatória da Taça de Portugal e das Competições Europeias”, provocou ainda.

Esta é a reação do presidente a uma informação veiculada em simultâneo na CMTV e na TVI24, onde André Ventura e Pedro Guerra defendem as cores encarnadas.

Segundo garantiram, o Sporting já teria tomado a decisão de despedir Jorge Jesus, sem comunicar essa intenção ao treinador.

Ao mesmo tempo, garantiram Guerra e Ventura, estabeleceram contactos com Miguel Cardoso, técnico do Rio Ave. A contratação ficou selada após a derrota no Estádio do Dragão, que deixou o Sporting a oito pontos do primeiro lugar.

Toda esta história é desmentida por Bruno de Carvalho.

