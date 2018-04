Desporto “Com Bruno de Carvalho não há paz”, afirma Jaime Marta Soares Por

Jaime Marta Soares vai agir para destituir o presidente do Sporting. “Com Bruno de Carvalho não há paz”, justificou o presidente da mesa da Assembleia Geral (AG).

Em declarações à TSF, o dirigente leonino admitiu ter perdido a paciência e espera que seja o próprio Bruno de Carvalho a pedir a demissão, senão…

“Os sócios deram o sinal”, avisou o presidente da AG, referindo-se aos assobios e insultos visando o presidente do Sporting, no final do jogo com o Paços de Ferreira.

“Os sócios disseram aquilo que querem”, ou seja, a saída de Bruno de Carvalho e o regresso da “paz” ao clube, continuou Marta Soares.

