Bruno de Carvalho: “Não dêem protagonismo a esta Pitinha do Jardim”

Bruno de Carvalho respondeu a Pimpinha Jardim, que o apelidara de “ordinário”. “Não dêem mais protagonismo a esta Pitinha do Jardim”, escreveu o líder leonino.

Para o presidente do Sporting, as “tias” do rival da Segunda Circular (o Benfica) não sabem do que falam quando comentam a atividade leonina, pelo que os sportinguistas não lhes devem dar atenção.

“Agradeço que não dêem mais protagonismo a esta Pitinha do Jardim pois ela está a meter-se num assunto meu, pessoal e grave, e que, infelizmente, em breve será conhecido”, frisou Bruno de Carvalho.

O líder dos leões afirmou ainda que Pimpinha Jardim “e a sua mãe”, Cinha Jardim, são movidas por “razões baixas”.

“Vale tudo, mas vale mesmo tudo”, concluiu Bruno de Carvalho.

