Já nasceu a filha mais nova de Bruno de Carvalho. A criança nasceu, nesta segunda-feira, e chama-se Leonor.

A menina nasce fruto da relação do presidente do Sporting com Joana Ornelas, com quem é casado.

Esta é a terceira filha de Bruno de Carvalho, que já é pai de Ana Catarina, de 14 anos, e Diana, de 3 anos, ambas fruto de anteriores relações.

Também Joana Ornelas tem uma outra filha, de acordo com o jornal Record.

