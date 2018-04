Desporto Bruno de Carvalho tem “inveja” dos jogadores, diz Octávio Por

“Falta-lhe coragem para dizer as coisas nos olhos”, é desta forma que Octávio Machado reage à atitude de Bruno de Carvalho em suspender grande parte do plantel principal de futebol, na sequência das críticas feitas após a derrota com o Atlético de Madrid.

À Renascença, o antigo diretor do futebol verde e branco confessa que “os jogadores não mereciam, da parte desse homem, que vive do futebol e do suor deles, esta ingratidão”.

O antigo diretor leonino explica ainda que Bruno de Carvalho deve “refletir e muito sobre o seu comportamento e não ter inveja dos jogadores e do que ganham”.

Octávio Machado diz entender a tomada de posição do balneário verde e branco e sustenta que “quem não se sente, não é filho de boa gente”.

Nas declarações à Renascença, Octávio revela ainda que a Bruno de Carvalho “falta-lhe coragem para dizer as coisas nos olhos e tem a leviandade de ir para o Facebook.”

O antigo dirigente do Sporting lembra ainda as voltas olímpicas dadas por Bruno de Carvalho após as vitórias e os momentos em que “quando perdia, escondia-se”.

