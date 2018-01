Bruno de Carvalho insulta Rodolfo Reis e fala de “fruta”

Bruno de Carvalho veio a público defender Manuel Fernandes por causa do célebre episódio na SIC Notícias, onde Rodolfo Reis acusou o antigo capitão do Sporting de “lamber o rabo” ao atual líder dos leões. Bruno de Carvalho chama “labrego” a Rodolfo Reis e acusa o ex-capitão do FC Porto de “lamber o rabo” a Jorge Jesus.